Momento em que o América-MG abriu o placar contra o Santos - Reprodução/YouTube GOAT

Publicado 24/05/2024 22:23 | Atualizado 24/05/2024 22:33

Belo Horizonte - Um gol inusitado e polêmico marcou o jogo entre América-MG e Santos na Arena Independência, nesta sexta-feira, 24, pela Série B do Brasileirão. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o goleiro João Paulo driblou Renato Marques, mas se lesionou e caiu no chão. O atacante do Coelho ignorou o fair play, ficou com a bola e finalizou para o fundo das redes.

O lance polêmico do gol do América-MG contra o Santos.



Qual a sua opinião?



@CanalGOATBR pic.twitter.com/IUM3sHrEHv — Planeta do Futebol (@futebol_info) May 25, 2024

O goleiro João Paulo, por sua vez, recebeu atendimento, mas não teve condições de ficar em campo. Ele deixou o campo de maca e foi substituído por Gabriel Brazão minutos depois.

No intervalo da partida, o capitão do time, Juninho, conversou com a imprensa antes de ir para os vestiários e admitiu que o América-MG errou no lance. Ele pediu desculpas e mostrou preocupação com João Paulo.

"Sendo sincero aqui, acho que erramos. Erramos quando se fala de fair play. Há alguns dias, eu falei sobre essa tragédia de Porto Alegre e cobrei que nós, seres humanos, nos tornássemos pessoas melhores. Talvez na primeira oportunidade que a gente teve de demonstrar isso, a gente falhou. Não estou falando que o Renato (autor do gol) falhou. Nós falhamos, na minha humilde opinião", disse Juninho.

"Acabou que fizemos o gol dessa forma. Espero que não seja nada grave como João Paulo. Peço desculpas a ele, peço desculpas à equipe do Santos, ao Brasil, a todo mundo. Independente de: 'Ah, será que se fossem eles a atitude seria diferente?'. Acho que nossa vida não pode ser movida naquilo que o próximo ou de quem está do outro lado fizesse. Temos que demonstrar nossa atitude. Falhamos nessa postura. Peço desculpa", completou.