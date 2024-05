Edina Alves apitará a Copa América de 2024 - Divulgação

Edina Alves apitará a Copa América de 2024Divulgação

Publicado 24/05/2024 19:55

Rio - A Copa América de 2024 contará com três árbitros brasileiros. Wilton Sampaio, Raphael Claus e Edina Alves estão na lista de árbitros e assistentes convocados, divulgada pela Conmebol nesta sexta-feira (24).

Além de Edina, a assistente Neuza Back também foi convocada. A presença das duas e de outras seis mulheres é um marco histórico na Copa América, que pela primeira vez terá representantes femininas no quadro de arbitragem de seu torneio masculino.

"É um alto compromisso assumido pela Conmebol desde 2016, que aposta no desenvolvimento e na profissionalização de mais mulheres dentro e fora do campo de jogo, impulsionando um futebol com igualdade em diferentes torneios", afirmou a Conmebol.

VEJA TAMBÉM: Copa América terá nova regra com cartão rosa

O Brasil ainda será representado pelos assistentes Danilo Manis, Rodrigo Correa, Bruno Boschilia e Bruno Pires. No VAR, os auxiliares brasileiros Daniel Nobre, Pablo Gonçalves e Rodolpho Toski estarão presentes.

Ao todo, a Copa América contará com 101 árbitros, que deverão se apresentar em Dallas, nos Estados Unidos, no dia 12 de junho. O início da competição está marcado para o dia 20 e o Brasil fará sua estreia quatro dias depois, contra a Costa Rica, em Los Angeles.