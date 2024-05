Após indiciamento, Lucas Paquetá deve focar na sua defesa - Reprodução / Redes sociais

Publicado 24/05/2024 09:19 | Atualizado 24/05/2024 09:34

O meia Lucas Paquetá foi indiciado pela Federação Inglesa (FA) nesta quinta-feira (23) por forçar cartões amarelos em quatro partidas para beneficiar o mercado de apostas. Apesar do risco de sofrer suspensão por um longo período caso seja condenado, o atleta ainda pode jogar normalmente pelo West Ham, seu time, e a seleção brasileira, que o convocou para a Copa América.

No entanto, a situação é analisada internamente pela CBF. Segundo a rádio "Itatiaia", há preocupação, já que nas próximas semanas, o jogador deve focar na sua defesa. Ela precisa ser apresentada até 3 de junho. Não há um prazo definido para a sentença.

A entidade também analisa qual foi o impacto emocional do indiciamento em Paquetá, que nega todas as acusações. O técnico Dorival Júnior conversará por telefone com ele para definir os próximos passos.

A lista final com 26 jogadores para a disputa da Copa América precisará ser enviada até 12 de junho. Qualquer um deles pode ser trocado até lá. Por enquanto, o meia está mantido entre os convocados.

Antes da Copa América, a seleção brasileira se apresentará em 30 de maio e jogará dois amistosos preparatórios contra o México e os Estados Unidos, em 8 e 12 de junho, respectivamente. A competição começa em 20 de junho. O Brasil estreia no dia 24, contra a Costa Rica.

Entenda

Segundo investigação da Federação Inglesa de futebol (FA), Paquetá teria forçado cartões amarelos em quatro partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023, todas pelo Campeonato Inglês. "Alega-se que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem", diz o comunicado da associação.

O jogador será ouvido por uma comissão independente. Caso seja condenado, a punição pode ser pesada. Um caso recente e semelhante é o do lateral Kynan Issac: ele foi banido por 10 anos do futebol, acusado de participar de uma manipulação por receber cartão amarelo pelo seu time, Stratford, na derrota para o Shrewsbury por 5 a 1, pela Copa da Inglaterra de 2021.

Por meio das suas redes sociais, Paquetá lamentou o indiciamento. "Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", disse.