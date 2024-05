Heitor Felipe Moreira de Oliveira jogava na base do Atlético-MG e foi assassinado aos 9 anos - Divulgação

Publicado 24/05/2024 17:55

Belo Horizonte - A cidade de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, viveu uma noite de terror na última quinta-feira (23). O garoto Heitor Felipe Moreira de Oliveira, que jogou na base do Atlético-MG e participava de treinos mensais no clube, foi assassinado durante uma chacina em sua festa de aniversário de 9 anos. Além da criança, Felipe Junior Moreira Lima, de 26 anos, seu pai, e Laysa Emanuele Pereira de Oliveira, de 11, sua prima, também morreram.

Heitor recebeu quatro tiros e apresentava ferimentos na boca, costas, queixo e pescoço. Sua prima foi atingida no pescoço e no queixo, enquanto o pai foi vítima de 12 tiros.

Ao todo, seis pessoas foram baleadas na festa de aniversário de Heitor. Segundo a Polícia Militar, a chacina tem ligação com uma disputa do tráfico de drogas em Vespasiano, em Minas Gerais e tinha como alvo Felipe, pai do jogador do Atlético-MG. Um suspeito de participar do crime foi preso na manhã desta sexta-feira (24) e está sob escolta da Polícia no hospital de Contagem.