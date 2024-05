Michel Augusto confirmou vaga olímpica no Judo na categoria até 60kg - Anderson Neves/CBJ

Publicado 24/05/2024 16:47

Rio - O Brasil terminou sua campanha no Mundial de Judô sem ter conquistado uma única medalha, fazendo sua pior participação na competição em 15 anos. A edição de 2024 foi disputada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a cerca de dois meses dos Jogos Olímpicos de Paris.

A delegação brasileira esteve desfalcada no torneio, sem grandes nomes da modalidade como Rafaela Silva, Mayra Aguiar e Rafael Silva, o "Baby", que optaram pelas ausências visando o calendário olímpico. O último ato foi nesta sexta-feira (24), na derrota para o Uzbequistão na disputa de equipes mistas.

Ao todo, o time brasileiro foi para a disputa com 18 atletas, sendo sete já convocados para Paris pela Confederação Brasileira de Judô. O Brasil não ficava fora do pódio do Mundial desde 2009.

De positivo para o país no torneio foi a classificação de Michel Augusto, de apenas 19 anos, que conquistou pontos no ranking mundial e carimbou sua ida para a França em busca de medalhas olímpicas.

Judocas já garantidos nos Jogos Olímpicos de Paris

Agora, os judocas brasileiros se preparam para as Olimpíadas de Paris. Campeã olímpica na Rio 2016, Rafaela Silva (-57kg) é o grande nome da lista ao lado dos também medalhistas olímpicos Mayra Aguiar (-78kg), Daniel Cargnin (-73kg) e Rafael Silva (+100kg). Além desses, o Time Brasil vai contar com Willian Lima (-66kg), Guilherme Schmidit (-81kg), Rafael Macedo (-90kg), Leonardo Gonçalves (-100kg), Larissa Pimenta (-52kg) e Beatriz Souza (+78kg, além de Michel Augusto nos -60kg.