Em 2021, Thiago Wild foi derrotado por Monfils em Lyon, na FrançaAFP

Publicado 24/05/2024 16:00

Rio - O tenista Thiago Wild terá caminho complicado em Roland Garros. Isso porque o brasileiro poderá enfrentar o atual número 1 do mundo, Novak Djokovic. Na estreia, ele irá duelar com o francês Gaël Monfils, na manhã do próximo domingo (26).

Em 2021, Thiago Wild foi derrotado por Monfils em Lyon, na França. Se vencer neste ano, o brasileiro enfrentará o colombiano Daniel Galán ou o italiano Lorenzo Musetti, o qual superou em Madri, na Espanha. Na sequência, na terceira rodada, pode encarar o atual campeão Novak Djokovic.

O sérvio estreia contra o francês Pierre Herbert e, em seguida, terá o espanhol Roberto Baena ou Constante Lestienne, também da França.

Djokovic se prepara para Roland Garros no Aberto de Genebra, na Suíça. Ele venceu o holandês Tallon Griekspoor, na quinta-feira (23), por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/1), e está na semifinal do torneio. Agora, enfrentará o tcheco Tomas Machac em busca de uma vaga na decisão.