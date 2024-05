Xavi Hernández tem 68,7% de aproveitamento como técnico do Barcelona - AFP

Xavi Hernández tem 68,7% de aproveitamento como técnico do BarcelonaAFP

Publicado 24/05/2024 15:00

"No domingo terminará a minha etapa no banco do Barcelona. Nunca é fácil deixar o clube de sua vida, mas estou orgulhoso, depois de dois anos e meio como cabeça de um vestiário que virou uma segunda família. Nesta temporada as coisas não saíram como queríamos, mas nos entregamos e ajudamos a crescer uma nova geração de jogadores de La Masia", afirmou.

O comandante agradeceu o apoio da torcida e declarou que, agora, será mais um "culé nas arquibancadas". Xavi também mencionou jogadores, funcionários do departamento de futebol, o presidente Joan Laporta e até a imprensa.



"Antes de ser jogador ou técnico, sou fã do Barcelona e só quero o melhor para o clube da minha vida, ao qual sempre estarei à sua disposição. Visca o Barça", finalizou.

No total, Xavi tem 141 jogos como técnico do Barcelona, com 68,7% de aproveitamento. Ele esteve à frente da equipe nos títulos do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha, na última temporada.



O técnico fará seu último jogo no domingo (26), diante do Sevilla, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O Barça ocupa a segunda posição, com 82 pontos - 12 de desvantagem para o já campeão Real Madrid.

Hansi Flick, que está sem trabalhar desde setembro do ano passado, quando deixou a seleção alemã, é o favorito para assumir o cargo.