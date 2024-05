Lewis Hamilton liderou o 1º treino livre do GP de Mônaco 2024 - Andrej Isakovic / AFP

Publicado 24/05/2024 13:39

Rio - A Fórmula 1 chegou em Mônaco para o Grande Prêmio mais tradicional da categoria de automobilismo. No primeiro dia de prova, o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, e o monegasco Charles Leclerc foram os mais rápidos. O britânico fez o tempo 1m12s169 no primeiro treino livre, enquanto o piloto que representa o Principado fez o giro de 1m11s278 na segunda atividade.

Hamilton, que já venceu três vezes a prova no Principado, surpreendeu os rivais pelo ótimo desempenho da equipe alemã. Além de liderar o treino livre 1, o heptacampeão ficou em segundo no treino livre 2 com a marca de 1m11s466, somente +0s188 atrás do líder Leclerc. Companheiro de Mercedes, Russell ficou em 3º no primeiro treino e em 10º no segundo.

A Mercedes não faz uma boa temporada e a cada ano parece piorar. Após dominar a última década da Fórmula 1 com oito títulos seguidos de construtores, a equipe alemã ficou para trás após a mudança no regulamento em 2022. Além de ter sido superada pela rival Red Bull, também foi ultrapassada por equipes como Ferrari e McLaren.

Apesar do bom desempenho de Hamilton com a Mercedes, a Ferrari parece ter se adaptado melhor na pista do Principado. Leclerc liderou boa parte do primeiro treino livre com compostos mais lentos e não obteve a melhor volta porque não conseguiu abrir volta rápida com o pneu macio em virtude de uma bandeira vermelha provocada pelo chinês Guanyu Zhou após uma batida na curva 1.

O GP de Mônaco é a oitava prova da temporada da F1 em 2024. Atual tricampeão, Max Verstappen é o líder do mundial de pilotos e caminha a passos largos para o tetracampeonato. A Red Bull lidera o campeonato de construtores e é a favorita para o título de equipes pelo terceiro ano consecutivo.