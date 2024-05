Ivana Knoll - Reprodução / Instagram

Ivana KnollReprodução / Instagram

Publicado 24/05/2024 12:51 | Atualizado 24/05/2024 13:04

Rio - Conhecida internacionalmente após a última Copa do Mundo, a modelo croata Ivana Knoll, de 31 anos, desabafou nas redes sociais. Após ter algumas fotos derrubadas no Instagram, a beldade disparou contra o que ela crê serem ações orquestradas para que seja forçada a abrir uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

"Olá, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas o Instagram está derrubando tudo o que eu posto. Alguém está por trás disso, alguém que está tentando me forçar a entrar no OnlyFans. Mas vou dizer uma coisa: eu nunca vou abrir uma conta no OnlyFans. Então, f***-se", disparou.



Após receber o título de musa da Copa do Mundo, depois do torneio do Catar, Ivana, teve sua viva completamente modificada. Atualmente, a modelo tem mais de três milhões de seguidores no Instagram e protagoniza campanhas publicitárias para as mais variadas marcas.



A croata também apareceu em outros grandes eventos esportivos e já fotografou ao lado de grande estrelas do esporte como o atacante Erling Haaland, do Manchester City, a lenda do basquete norte-americano, Shaquille O'Neal, e o bicampeão mundial de F-1 Fernando Alonso.