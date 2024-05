Os carros das atuais equipes da Fórmula 1 foram replicados - Reprodução / Miniatur Wunderland

Os carros das atuais equipes da Fórmula 1 foram replicadosReprodução / Miniatur Wunderland

Publicado 24/05/2024 10:45 | Atualizado 24/05/2024 11:04

Um projeto do museu alemão "Miniatur Wunderland", especializado em criar miniaturas de cidades, replicou uma corrida de Fórmula 1 no famoso circuito de rua de Mônaco. A atração custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) e foi inaugurada no último dia 24 de abril. O desenvolvimento da produção durou 11 anos, de 2007 a 2018, além de mais seis anos, entre 2018 e 2024, para ser construída.

fotogaleria

O circuito tem miniaturas de carros das equipes atuais da Fórmula 1 e simula as arquibancadas, o famoso túnel, além de pontos turísticos da cidade, como o Museu Oceanográfico e o Palácio do Príncipe de Mônaco.

Foram utilizados 400 carros, 8 mil bonecos, 12 mil árvores, 40 trens, 354 casas, 175 barcos e 23 mil leds, além de 8 m² de superfície aquática, além de 100 mil linhas de programação para automatizar e iluminar a maquete, que ocupa um espaço de 70 m².

Mônaco é um principiado localizado na zona costeira da França e famoso pelos iates, cassinos e as provas da Fórmula 1. O circuito de rua de Monte Carlo é a oitava etapa da temporada 2024 e acontece entre os dias 24 e 26 de maio. Lewis Hamilton liderou o primeiro treino livre nesta sexta-feira (24).