Erick Pulgar - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 24/05/2024 09:42 | Atualizado 24/05/2024 09:42

Rio - O Corinthians negocia a contratação do atacante Erick Pulga, de 23 anos. Porém, a situação causou um susto nos torcedores do Flamengo. A grafia do nome do brasileiro é quase igual a do volante chileno Erick Pulgar, de 30 anos, que é titular da equipe de Tite. A situação gerou comentários nas redes sociais.

Erick Pulga foi formado na base do River, do Piauí, e atua no Ceará desde o ano passado. Em 2024, ele é um dos grandes destaques do Vozão na temporada. Foram 20 partidas e dez gols, o bom momento despertou o interesse do Corinthians.



Já Erick Pulgar defende o Flamengo desde 2022. Ele se tornou titular no ano passado e é peça importante do elenco de Tite. Antes de chegar ao futebol brasileiro, o chileno atuou por seis temporadas e meia no futebol italiano.