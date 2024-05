Hansi Flick - AFP

Hansi Flick AFP

Publicado 24/05/2024 08:42

Rio - A passagem de Xavi Hernández pelo Barcelona parece perto do fim. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", o presidente Joan Lapota já teria comunicado ao técnico, que ele não irá permanecer no pentacampeão europeu na próxima temporada.

A publicação ainda afirmou que Hansi Flick, que está sem trabalhar desde setembro do ano passado, quando deixou a seleção alemão, será anunciado até a próxima segunda-feira como treinador do Barcelona.



No começo de janeiro, Xavi havia comunicado que deixaria o Barcelona no fim da temporada europeia, que acontece nas próximas semanas. Porém, o clube espanhol e seus dirigentes acabaram convencendo o ex-volante a permanecer. Tudo mudou depois que o treinador deu uma declaração falando sobre os problemas financeiros do Barcelona, essa atitude teria irritado Laporta.



A situação envolvendo o treinador tem irritado boa parte dos torcedores do Barcelona. Xavi é um dos maiores ídolos da história do clube, tendo conquistado três títulos da Liga dos Campeões como atleta. Ele é também um dos maiores jogadores da história do futebol espanhol.