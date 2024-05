Ronaldo Fenômeno ao lado de Pedro Lourenço - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 23/05/2024 14:21

Rio - Novo responsável por administrar a SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que assumiu o controle do futebol do clube mineiro, após negociação com Ronaldo Fenômeno, abordou possíveis reforços da Raposa para o segundo semestre. O empresário admitiu a possibilidade de contratar Philippe Coutinho e afirmou que Gabigol está distante de Belo Horizonte.

"Seria sonho ter o Gabigol, mas o Flamengo não liberaria assim, a gente não sabe a condição. Nós nunca cogitamos isso. Mas a gente sonha alto, temos que fazer um time à altura da torcida", disse em entrevista ao portal "GE".



Sobre Philippe Coutinho, Pedro foi mais otimista. O jogador está rescindindo com o Aston Villa e ficará livre. A maior dificuldade do Cruzeiro seria vencer a concorrência do Vasco, clube formador do meia.



"Um grande sonho é o Coutinho, por exemplo. A gente tem um grande sonho de trazer. Um tipo de jogador desse. Nós não vamos medir esforços para tentar trazê-lo", afirmou.