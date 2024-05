Taça da Copa do Brasil - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 23/05/2024 10:15 | Atualizado 23/05/2024 10:27

Rio - O Rio Janeiro está sendo muito bem representado na Copa do Brasil. Após 11 anos, os quatro grandes chegaram juntos às oitavas de final da competição. Botafogo, Flamengo e Fluminense se classificaram com vantagem no placar agregado, enquanto o Vasco passou de fase eliminando o Fortaleza nos pênaltis.

Desde 2013 que o Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco não se classificam juntos para as oitavas de final da Copa do Brasil. Essa foi a primeira edição com o formato atual. Na ocasião, Botafogo, Flamengo e Vasco avançaram às quartas, enquanto o Fluminense caiu nas oitavas para o Goiás.

Em 2024, o Botafogo eliminou o Vitória, enquanto o Flamengo superou o Amazonas e o Fluminense bateu o Sampaio Corrêa. Já o Vasco, por sua vez, venceu o Fortaleza nos pênaltis após o empate por 3 a 3 no placar agregado durante os 180 minutos da eliminatória.

Os classificados receberam R$ 3,4 milhões. Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil serão definidos em sorteio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.