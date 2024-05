Luiz Henrique - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/05/2024 07:47

Rio - Autor do gol que abriu o triunfo do Botafogo sobre o Vitória, em Salvador, Luiz Henrique, de 23 anos, já igualou pelo Alvinegro o número de gols que fez em sua primeira temporada pelo Real Betis, seu último clube, no futebol espanhol.

Até o momento, o jovem entrou em campo em 15 jogos, balançou as redes em três oportunidades, e deu duas assistências. Pelo Real Betis, Luiz Henrique atuou em seu primeiro ano em 43 partidas, tendo feito três gols e anotado sete assistências.



Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique não viveu nenhuma fazer muito artilheira em sua carreira. O seu ano com mais gols foi pelo próprio Tricolor em 2021. Na ocasião, ele entrou em campo em 55 partidas, balançou as redes em sete oportunidades e deu cinco assistências.



O atacante foi o maior investimento da história do Botafogo e do futebol brasileiro. Para tirá-lo do Betis, o Alvinegro desembolsou algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões na cotação da época). Pouco a pouco, o jovem vem mostrando evolução no Alvinegro.