Da esquerda para a direita: Garrincha, Zagallo, Jair Bala, Amarildo e Othon - Arquivo Pessoal

Da esquerda para a direita: Garrincha, Zagallo, Jair Bala, Amarildo e OthonArquivo Pessoal

Publicado 22/05/2024 17:39

Rio - Morreu nesta quarta-feira (22), em Leopoldina, no interior de Minas Gerais, o ex-atacante e treinador de futebol Othon Valentim, que jogou ao lado de Zagallo, Jairzinho, Garrincha e Nilton Santos no Botafogo. O mineiro, que tinha 79 anos, também teve passagens como atleta por Internacional, Olaria e pela seleção brasileira e chegou a treinar Botafogo e Fluminense. A causa da morte não foi confirmada.

VEJA MAIS: Allan deve fazer mais duas partidas antes de chegar ao Botafogo

Othon iniciou sua carreira no Botafogo no início da década de 60. O bom desempenho com a camisa alvinegra lhe abriu as portas da seleção brasileira em 1963, quando ele integrou o elenco que venceu os Jogos Pan-Americanos de São Paulo. No ano seguinte, esteve nas Olimpíadas de Tóquio, mas o time brasileiro caiu na primeira fase do torneio.

Além dos times brasileiros, Othon Valentim também atuou no Junior Barranquilla-COL. Por lá, foi companheiro dos brasileiros Dida e Quarentinha. A carreira como jogador foi interrompida precocemente, aos 27 anos, por conta de uma série de lesões.

Em 1980, Othon Valentim voltou ao Botafogo, agora para trabalhar como técnico. Em seguida, trabalhou na Arábia Saudita e voltou ao Brasil em 1989 para uma passagem relâmpago pelo Fluminense. Foram 13 jogos, curiosamente com apenas uma derrota.

VEJA TAMBÉM: Presidente da CPI reclama de mudança de postura de John Textor

Após girar por alguns clubes, o ex-atacante retornou ao Botafogo em 1993, mas não teve sucesso no novo desafio. Ele foi demitido após menos de dois meses no cargo. Em 2016, Valentim foi escolhido para carregar a tocha das Olimpíadas do Rio em Leopoldina, sua cidade natal.

O sepultamento de Othon Valentim acontecerá nesta quinta-feira (23), no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, em Leopoldina.