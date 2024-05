Thiago Motta - Divulgação / Bologna

Publicado 23/05/2024 09:16

Rio - O ítalo-brasileiro Thiago Motta, de 41 anos, irá assumir a Juventus na próxima temporada europeia. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o ex-volante comunicou ao Bologna seu desejo de trabalhar na Velha Senhora e assinar contrato até junho de 2027.

Com passagens pela base do Juventus, da Mooca, de São Paulo, Thiago Motta chegou ainda adolescente no Barcelona para concluir sua formação. Ele se profissionalizou e atuou pelo clube espanhol até 2008, quando foi negociado com o Genoa. Na Itália também atuou pela Inter de Milão. Em 2011 se transferiu para o PSG e defendeu o clube de Paris até o fim da carreira.



Em 2019, Thiago Motta iniciou sua carreira como técnico comandando o Genoa, no ano seguinte passou pelo Spezia, até chegar ao Bologna em 2022. Na última temporada, ele comandou a equipe italiana que terminou a Série A na terceira colocação, conseguindo a classificação para a Liga dos Campeões.



Na Juventus, o ítalo-brasileiro irá encontrar um clube pressionado após algumas temporadas frustrantes e sem título. A Velha Senhora terminou o último Campeonato Italiano atrás do Bologna, na quarta posição.