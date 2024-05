Mourinho está sem clube desde que foi demitido da Roma, no início deste ano - Alberto Pizzoli / AFP

Publicado 22/05/2024 19:30

Arábia Saudita - O técnico José Mourinho afirmou, em um evento realizado na Arábia Saudita, que é contra a utilização do árbitro de vídeo no futebol. Para o comandante português, o VAR "mata a emoção" do esporte.

"Não podemos esperar cinco minutos por uma decisão. Eu sou conhecido por algumas celebrações tontas: deslizar com os joelhos, correr 50 metros. Neste momento, não comemoro. Só rezo que alguém em uma sala tome uma decisão e diga se é gol ou não", declarou.

Além disso, o treinador criticou o novo recurso de impedimento semiautomático. Na visão dele, é fácil distorcer os frames e as linhas que assinalam a irregularidade em uma jogada. "É mais ou menos objetivo. Se você for um árbitro numa sala preta com algumas telas, saberá como fazer isso. Se você for um torcedor do Al-Ittihad, coloca mais um frame. Se for torcedor do Al-Ahli, coloca outro", disse.

José Mourinho está sem clube desde janeiro, quando deixou a Roma, da Itália. O famoso técnico português tem passagens por clubes como Manchester United, Real Madrid e Inter de Milão.