Nigeriano Lookman foi o cara da partida com três gols - Divulgação / Atalanta

Nigeriano Lookman foi o cara da partida com três golsDivulgação / Atalanta

Publicado 22/05/2024 17:49

Irlanda - A Atalanta derrotou o Bayer Leverkusen por 3 a 0, na tarde desta quarta (22), em Dublin, na Irlanda, e conquistou a Liga Europa. Os gols foram marcados por Lookman (três vezes). É o primeiro título continental da equipe italiana em sua história.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de puro domínio da Atalanta. Com menos de 30 minutos da primeira etapa, já venciam por 2 a 0, com dois gols do nigeriano Lookman, sendo um deles um golaço. Os italianos anularam seu adversário durante os 45 minutos e foram para o intervalo com uma mão na taça.

A fim de buscar o resultado e manter a invencibilidade de sua equipe, Xabi Alonso fez trocas para o segundo tempo. As mudanças até deram certo, com os alemães criando mais oportunidades para diminuir o placar e tendo mais presença ofensiva, comparado ao primeiro tempo. Entretanto, aos 30 minutos da etapa final, Lookman fez o hat-trick e decretou o título do clube de Bérgamo.

Fim da invencibilidade

A derrota do Leverkusen encerra uma invencibilidade histórica da equipe alemã. Até aqui, eram 50 jogos, 41 triunfos e nove empates, sendo a maior sequência sem perder da história do futebol europeu. Agora, os comandados de Xabi Alonso colecionam seu primeiro revés, faltando apenas um jogo para encerrar a temporada, que é a final da Copa da Alemanha, contra o Kaiserslautern, da segunda divisão alemã, às 15h (horário de Brasília), no próximo sábado (25).

É o primeiro título de um time italiano na Liga Europa desde a conquista do Parma, em 1999, quando a competição ainda se chamava Copa da Uefa.