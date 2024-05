Gabigol - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 23/05/2024 08:51

Rio - Vivendo um momento de turbulência no Flamengo, o atacante Gabigol, de 27 anos, recebeu um convite de Cuca para atuar no Athletico-PR. Porém, o jogador, assim com o clube carioca, rejeitaram a oferta do Furacão. As informações são do portal "UOL".

O convite de Cuca teria acontecido com a esperança que Gabigol topasse voltar a ser comandado pelo treinador. Em 2018, último ano do atacante fora do Flamengo, o jogador defendeu o Santos sob o comando de Cuca. Na ocasião, Gabigol retorno do Brasil em baixa, e acabou se tornando artilheiro da Série A.



Outro clube que sonha em ter o atacante é o Grêmio. Renato Gaúcho também tem bom relacionamento com o staff do atleta. Os dois trabalharam juntos no Flamengo em 2021. O contrato do camisa 99 se encerra em 2024.



Ídolo do Flamengo, Gabigol foi peça fundamental em diversos títulos conquistados pelo clube carioca de 2019 a 2022. Porém, após ter ido mal na temporada passada, a sua relação com o Rubro-Negro começou a ser desgastar. Recentemente, uma foto do artilheiro com a camisa do Corinthians viralizou nas redes socias e fez Gabigol ser multado e perder a camisa 10 no Fla.