Nova regra do impedimento permitiria a atacante ficar adiantado do defensor com quase todo o corpo - Divulgação

Publicado 23/05/2024 13:01

Após testes realizados em jogos na Europa, a nova regra de impedimento recebeu a aprovação para seguir para o próximo passo, que é decisivo. Diante dos resultados apresentados, segundo o jornal 'The Times' os responsáveis pela ideia de mudança agora a encaminharão para a International Board, que é a responsável por regulamentar o futebol e aprovar novas regras.



A ideia da nova regra de impendimento é do ex-técnico do Arsenal Arsène Wenger. Ele sugeriu dar fim à obrigatoriedade de considerar que o jogador no ataque deva estar com todo o corpo na mesma linha do defensor para estar em posição legal.

Desta maneira, pela nova sugestão, seria necessário que apenas uma parte do corpo, como um pé ou outra parte jogável, esteja na mesma linha do defensor para não ser considerado impedimento, mesmo que a maior parte do corpo esteja à frente.



Desde que Wenger sugeriu em setembro, a mudança foi testada em jogos das divisões inferiores em três países (Suécia, Itália e Holanda), com resultado aprovado.