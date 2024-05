Vini Jr é o grande destaque do Real Madrid na atual temporada - Oscar del Pozo/ AFP

Vini Jr é o grande destaque do Real Madrid na atual temporadaOscar del Pozo/ AFP

Publicado 23/05/2024 12:29

avaliado em 6,6 bilhões de dólares (cerca de R$ 33,97 bilhões), superando o Manchester United, que vem logo atrás, com 6,5 bilhões de dólares (R$ 33,46 bilhões). A lista anual de clubes de futebol mais valiosos do mundo, da revista 'Forbes', mantém o Real Madrid na liderança em 2024. De acordo com o estudo, o clube é, que vem logo atrás, com 6,5 bilhões de dólares (R$ 33,46 bilhões).

Entre os 10 primeiros, a Inglaterra domina a lista, com seis representantes (Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea e Arsenal se juntam ao United). A Espanha tem dois, com Real Madrid e Barcelona, enquanto Alemanha, com Bayern de Munique, e França, com PSG, completam o top-10, que é o mesmo de 2023.



Leia mais: Thiago Motta acerta com a Juventus e vai assinar até 2027

Líder da lista desde o ano passado, o Real Madrid viu seu valor de mercado aumentar. Em 2024, o clube é 530 milhões de dólares (R$ 2,7 bilhões) mais valioso.

O top-10 de clubes mais valiosos do mundo

1. Real Madrid (ESP) - US$ 6,6 bilhões (R$ 33,97 bilhões)

2. Manchester United (ING) - US$ 6,55 bilhões (R$ 33,46 bilhões)



3. Barcelona (ESP) - US$ 5,6 bilhões (R$ 28,84 bilhões)



4. Liverpool (ING) - US$ 5,37 bilhões (R$ 27,65 bilhões)



5. Manchester City (ING) - US$ 5,1 bilhões (R$ 26,32 bilhões)



6. Bayern de Munique (ALE) - US$ 5 bilhões (R$ 25,75 bilhões)



7. Paris Saint-Germain (FRA) - US$ 4,4 bilhões (R$ 22,66 bilhões)



8. Tottenham (ING) - US$ 3,2 bilhões (R$ 16,48 bilhões)



9. Chelsea (ING) - US$ 3,1 bilhões (R$ 15,97 bilhões)



10. Arsenal (ING) - US$ 2,6 bilhões (R$ 13,39 bilhões)