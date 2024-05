Endrick - Joilson Marconne/CBF

Endrick Joilson Marconne/CBF

Publicado 23/05/2024 12:01

Rio - Vivendo seus últimos meses como jogador do Palmeiras, Endrick, que completará 18 anos em julho, abordou a expectativa de atuar no Real Madrid. Ele citou o primeiro contato que teve com Vini Jr e Rodrygo na seleção brasileira e também descartou qualquer receio com Kylian Mbappé, que deverá chegar ao clube na próxima temporada.

"É uma relação muito boa. São jovens, também brasileiros, que se adaptaram muito bem tanto à cidade como ao clube e à forma de jogar na Espanha", afirmou em entrevista ao jornal "AS".



Sobre o astro francês, Endrick ressaltou o histórico vencedor do atual grupo do Real Madrid e também exaltou as qualidades do ex-atacante do PSG.



"Em um grupo vencedor, nenhum jogador é uma ameaça para o outro. O melhor clube do mundo sempre tem que buscar os melhores em todas as posições, sempre. Estar ao lado de grandes jogadores e disputar uma posição com eles só vai me fazer melhorar, alcançar um nível mais alto e conquistar mais títulos, porque os títulos do clube são as metas mais importantes", opinou.