Elle Brooke Reprodução / Instagram

Publicado 23/05/2024 10:52

Rio - A boxeadora Elle Brooke, dona do cinturão do até 56,6 kg da 'Misfits Boxing', fez uma revelação pouco comum. Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'All Out Fighting', a britânica contou que gosta de se masturbar antes da lutas para aliviar a tensão.

"É verdade. Eu não sei, isso me relaxa. Talvez eu seja honesta demais para o meu próprio bem, mas fico tipo, 'Ah, estou prestes a levar um soco na cara em algumas horas, não sei o que fazer comigo mesmo, estou tentando não pensar muito nisso, então só quero me dar prazer, porque isso me faz esquecer de tudo'. Então, é, na verdade, o melhor ritual pré-luta", declarou.

Elle é musa do Manchester City e tem uma conta no OnlyFans. Neste sábado, ela irá defender o cinturão da categoria contra Paige VanZant, em Houston, nos Estados Unidos.