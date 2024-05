Momento em que o goleiro Marcão, do Amazonas, toca na bola e depois em Pedro, do Flamengo - Reprodução de vídeo

Publicado 23/05/2024 11:35

Logo após o lance, que o árbitro Ramon Abatti Abel nada assinalou e mandou o jogo seguir, o responsável pelo VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior Castro Junior, avisa sobre "possível penal" em revisão. Logo após ver as primeiras imagens, ele não tem dúvidas:



"Goleiro claramente toca primeiro na bola".



Na sequência, o VAR revisa o lance com outras câmera, tanto de frente como por trás e confirma a marcação do árbitro.



"Tira a bola e depois tem o contato... Me dá outro ângulo, por favor. Isso, perfeito. Bola, bola e depois tem o contato em função da disputa pelo espaço pela bola. Tudo checado, tá? Goleiro toca a bola e depois tem o contato em função da disputa mesmo. Normal", avisa Gilberto Rodrigues Castro Junior.



O outro lance revisado e que teve o áudio do VAR divulgado foi a anulação do gol do Amazonas. Assim como não marcação do pênalti, o árbitro de vídeo concordou com a marcação do campo, de falta no goleiro Rossi na disputa pela bola no alto.



"Possível falta, goleiro estava com a posse de bola na mão quando tem o contato", diz o árbitro Ramon Abatti.



"Checando...Falta clara no goleiro. Já checado. Jogador número 4 deixa o cotovelo antes do goleiro ter... isso, pega o cotovelo na altura do pescoço do goleiro. Pode seguir com a decisão de dentro de campo", avisa o responsável pelo VAR.