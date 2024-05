Karoline Lima - Reprodução / Instagram

Karoline LimaReprodução / Instagram

Publicado 24/05/2024 10:15 | Atualizado 24/05/2024 10:39

Rio - O zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, está processando novamente Karoline Lima. De acordo com informações do portal "LANCENET", a ação envolve a viagem de Cecília, filha do ex-casal, para a final da Liga dos Campeões, que será disputada no próximo dia 1º, em Londres.

O defensor afirma que a influenciadora está impedindo Cecília de viajar para encontrar o zagueiro até a influenciadora contrate uma nova babá de confiança para acompanhar a criança, que irá completar dois anos. Militão teria afirmado que não quer nenhuma nova pessoa estranha em sua casa.

Em setembro de 2022, no ano em que terminaram o relacionamento, o zagueiro entrou pela primeira vez com ação contra Karoline por suposta incitação de seguidores a persegui-lo nas redes sociais. No mês seguinte, o zagueiro processou a influenciadora por conta de valores de pensão alimentícia. Karoline Lima atualmente é namorada do zagueiro do Flamengo, Léo Pereira.