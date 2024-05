Agora técnico, Alex acertou com o Antalyaspor, da Turquia - Reprodução de vídeo

Publicado 24/05/2024 11:15 | Atualizado 24/05/2024 11:19

Rio - Novo treinador do Antalyaspor, da Turquia, Alex, que foi jogador de clubes importantes no Brasil como Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, teria pedido a contratação de alguns atletas que atuam no futebol carioca para reforçar sua equipe na próxima temporada.

Segundo a emissora turca "BBO Sports", Bruno Henrique, do Flamengo, Tiquinho Soares, do Botafogo, e Douglas Costa, do Fluminense, estariam na lista de Alex. Além deles, outros brasileiros foram citados: Dudu, do Palmeiras, Lucas Moura, do São Paulo e Jemerson, que acabou de trocar o Atlético-MG pelo Grêmio. O atacante equatoriano do Internacional, Enner Valencia, também estaria na mira.



Dos jogadores citados, Tiquinho Soares e Bruno Henrique são considerados fundamentais para seus clubes. O atacante do Botafogo tem contrato até o fim do ano, mas o Alvinegro deseja a negociação, enquanto o ídolo rubro-negro ampliou seu vínculo no ano passado até o fim de 2026.



Douglas Costa chegou ao Fluminense no começo desde ano e apesar de ter sido bastante utilizado por Diniz ainda não conseguiu se destacar. Ele tem contrato até o meio do ano que vem com o clube carioca.