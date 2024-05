Olivier Giroud é o maior artilheiro da história da seleção da França - Odd Andersen / AFP

Olivier Giroud é o maior artilheiro da história da seleção da FrançaOdd Andersen / AFP

Publicado 24/05/2024 12:59

França - Maior artilheiro da história da França, o atacante Olivier Giroud anunciou nesta sexta-feira (24) que se aposentará da Seleção após a Eurocopa deste ano, que acontecerá entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. O centroavante de 37 anos, que será jogador do Los Angeles FC, dos Estados Unidos, na próxima temporada, afirmou que a idade avançada e a decisão de jogar no país norte-americano influenciou na decisão.

"Quando você faz uma escolha dessa, é também para poder aproveitar a família um pouco mais. Sendo honesto, é preciso dizer que essa será minha última competição com os Bleus. A seleção da França vai acabar para mim depois da Euro. Claro que vou sentir falta, mas é preciso abrir o espaço para os jovens", declarou Giroud, em entrevista ao jornal francês "L'Équipe".

O técnico Didier Deschamps convocou Giroud para a Eurocopa. Desde 2011 na seleção francesa, o jogador disputou a Eurocopa em 2012, 2016 e 2020, além da Copa do Mundo em 2014, 2018 e 2022. Ele fez parte da campanha do título mundial em 2018, na Rússia, e da Liga das Nações de 2020/21.

Giroud é o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 57 gols marcados. Ele tem seis gols a mais que o segundo colocado, Thierry Henry, e 11 a mais que Kylian Mbappé, terceiro colocado com 46 gols. Além disso, ele é o terceiro jogador com mais partidas disputadas pela França, com 131 jogos, e está atrás somente de Hugo Lloris, com 145, e Lilian Thuram, com 142.

A França está no Grupo D da Europa junto com Áustria, Holanda e Polônia. Os 'Les Bleus' estreiam no dia 17, contra os austríacos, em Düsseldorf, na Alemanha. Depois enfrentam a Laranja Mecânica no dia 21, em Leipzig, e os poloneses no dia 25, em Dortmund.