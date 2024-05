Parceria entre Governo do Rio e Instituto Olga Rio viabiliza 60 vagas para PCDs no Parque Aquático Júlio Delamare - Divulgação/Instituto Olga Kos Rio

Publicado 24/05/2024 13:10 | Atualizado 24/05/2024 13:12

Rio - Com mais de 4 mil alunos matriculados nas aulas de natação e hidroginástica, o Parque Aquático Júlio Delamare, do Governo do Estado, agora passa a oferecer oficinas de taekwondo para pessoas com deficiência, a partir de sete anos de idade. O projeto Luta Pela Inclusão é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer com o Instituto Olga Rio, Instituição sem fins lucrativos que é referência na inclusão de pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade. Ao todo, 60 vagas serão ofertadas. As inscrições serão abertas a partir desta sexta-feira (24/05), presencialmente, na secretaria do equipamento estadual, no Complexo do Maracanã.



"O Governo do Rio tem grande satisfação em fomentar a realização deste projeto desenvolvido pelo Olga, uma referência no atendimento a pessoas com deficiência, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Tornar iniciativas como esta em realidade é essencial para ampliar o acesso de todos à prática do esporte. A Secretaria de Esporte e Lazer vem trabalhando ininterruptamente para garantir que os equipamentos esportivos do estado sejam cada vez mais inclusivos e plurais", disse o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.



O projeto Luta Pela Inclusão é fomentado pela Lei estadual de Incentivo ao Esporte e conta com patrocínio da Light. A ação foi criada para promover a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência por meio das artes marciais. Com foco em crianças e jovens com síndrome de Down, o projeto é aberto a pessoas com qualquer tipo de deficiência.

"A parceria com o Parque Aquático Júlio Delamare é extremamente significativa para a inclusão social de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. Não só para a Zona Norte carioca, mas para toda capital fluminense. É só o início das nossas atividades no Rio de Janeiro e até o final do ano, estão previstas outras oficinas esportivas que irão beneficiar dezenas de pessoas que precisam ser incluídas e se sentirem parte de nossa sociedade. Vamos fazer muito mais, tendo o esporte como ferramenta inclusiva", conta Wolf Kos, presidente do Instituto Olga Kos de Inclusão.



Durante as oficinas, serão desenvolvidos os aspectos físicos, motores e cognitivos dos participantes em quatro (04) turmas com 15 cada, totalizando 60 participantes. As aulas acontecerão nas segundas e quartas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde (09h às 10h; 10h às 11h; 13h às 14h e 14h às 15h). As oficinas são gratuitas e os participantes vão receber uniforme, mochila e quimonos.



Para realizar as inscrições, os responsáveis terão de entregar presencialmente a documentação do aluno no equipamento (cópias da identidade e CPF, comprovante de residência, duas fotos 3x4, laudo da criança e cópias da documentação dos pais (RG e CPF). O Parque Aquático Julio Delamare fica no Portão 4 do Complexo do Maracanã (Av. Maracanã, 12).



Com uma área de 18.515 metros quadrados, o Parque Aquático Júlio Delamare possui uma piscina olímpica de 50 metros, uma piscina de saltos ornamentais de 5 metros, sendo um dos maiores da América Latina em sua categoria. O espaço recebe desde 2023 trabalhos de reforma e manutenção e hoje já conta com sala kids (para receber os filhos dos alunos do equipamento enquanto fazem aulas), nova iluminação, que permitiu a abertura de aulas noturnas, vestiários, salas para atividades, atendimento médico e cantina.