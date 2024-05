Renato Gaúcho durante treino do Grêmio em São Paulo - Divulgação/Grêmio

Publicado 24/05/2024 14:39

Rio - O técnico Renato Gaúcho detalhou as dificuldades que o Grêmio tem encontrado em sua volta aos treinos após a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, onde o time gaúcho está trabalhando no CT do Corinthians após ter as estruturas de seu CT e da Arena prejudicadas, o treinador se emocionou ao conceder entrevista coletiva e mostrou preocupação com o lado psicológico de sua equipe, além de falar novamente em possível desequilíbrio técnico no Brasileirão.

"Está sendo muito difícil essa parte psicológica. Eles (jogadores) estão com a cabeça aqui, têm treinado, mas sempre na preocupação com o nosso povo, com a família deles. A maioria tirou a família de lá, então a saudade deles também é imensa. O Grêmio vai ser prejudicado. Os clubes não têm culpa, eles estão jogando, tanto na parte física quanto na técnica, e o Grêmio está praticamente um mês sem jogar, a desigualdade é muito grande. Tenho conversado com o presidente, mas é entre ele e a CBF. A cabeça dos jogadores está muito ruim. Somente quem está lá sabe o sofrimento que o povo tem passado", disse Renato, com os olhos marejados.

"É difícil até de falar, eu estou bastante emotivo. Tenho família no RS, penso de manhã, de tarde e de noite no povo lá em geral. Tenho ajudado bastante, o grupo tem ajudado bastante. Mas é a cabeça, né, é difícil de falar. Quem está no meio do furacão que sabe o que está acontecendo. Muita gente acha fora do RS que depois a água baixa e tudo volta ao normal, não volta. Muita gente perdeu tudo, por isso que estamos aqui levantando a bandeira do nosso estado. Se não está sendo fácil para nós aqui, imagina para quem está lá. Nós temos um povo lutador, unido, vamos dar a volta por cima. O sofrimento é grande no momento, mas vamos vencer", completou.

O Grêmio já trabalha em São Paulo há uma semana. A volta do time aos gramados será na próxima quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), contra o The Strongest-BOL, pela Libertadores. O time gaúcho mandará a partida no Couto Pereira, estádio do Coritiba.