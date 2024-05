Beira-Rio foi alagado com as enchentes no Rio Grande do Sul - Anselmo Cunha / AFP

Beira-Rio foi alagado com as enchentes no Rio Grande do SulAnselmo Cunha / AFP

Publicado 23/05/2024 15:12

A direção do Internacional fez uma atualização nesta quinta-feira sobre projeções e estimativas relativos ao estádio Beira-Rio e ao seu centro de treinamento, ambos muito afetados pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, nas últimas semanas. De acordo com o clube gaúcho, ainda não há previsão para o time voltar a jogar em sua arena, em Porto Alegre.

"O estádio ainda está sem energia elétrica e não há previsão de retorno já que não sabemos os danos causados nas cinco subestações de energia que funcionam no Beira-Rio. Os testes começam na próxima semana", informou a direção do Inter. O estádio foi inundado pelas águas do Lago Guaíba e somente nos últimos dias voltou a ficar seco.



O estrago não se restringiu à questão elétrica. O gramado, por exemplo, foi prejudicado diretamente pela enchente. O clube revelou que o replantio da grama de inverno terá início na próxima semana. Antes disso, há o trabalho de preparação para o plantio.

"Estão sendo usados geradores para a projeção de luzes artificiais no campo, que auxiliam na recuperação. Este tipo de equipamento é usado frequentemente no nosso inverno, pela falta de luminosidade", disse o clube, prevendo que o gramado possa voltar a estar em boas condições "em torno de 45 dias".



Também na semana que vem o clube vai iniciar a limpeza nas áreas internas, o que deve consumir 20 dias. O complexo do Beira-Rio também está sem água. "Não há uma previsão exata do retorno das atividades no complexo Beira-Rio pois ainda está em avaliação, mas deve ocorrer entre 60 e 90 dias."

No caso do CT Parque Gigante, a estimativa é de prazos maiores porque o local ainda está parcialmente inundado. "Com a água mais baixa, avaliação dos danos já começou. Ainda sem estimativas de custos. Previsão de prazo de 120 dias."

CAMPANHA

A direção do Inter também revelou nesta quinta que a campanha "Jogando Junto", lançada, nesta semana, já vem trazendo resultados. Os clubes gaúchos já receberam o contato de 10 empresas e entidades interessadas no investimento na recuperação do Rio Grande do Sul, segundo o Inter. "Assim que as parcerias/doações forem fechadas, comunicaremos."