Campanha ganhou uma identidade visual na cor roxa, que representa a união do azul do Grêmio e o vermelho do InterDivulgação

Publicado 21/05/2024 18:40

Porto Alegre - Grêmio e Internacional anunciaram nesta terça-feira (21) uma campanha conjunta para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. O estado foi devastado por fortes chuvas nas últimas semanas. Em parceria com o governo, os clubes lançaram um projeto para arrecadar recursos e estimular doações de empresas, que serão direcionadas para as famílias e negócios atingidos.

No evento de lançamento, estiveram presentes os presidentes dos dois clubes, além do governador Eduardo Leite, secretários estaduais e outros dirigentes da dupla Gre-Nal. A campanha "Jogando Junto" tem uma identidade visual na cor roxa, que simboliza a união do azul do Grêmio e o vermelho do Inter.

Uma camisa da mesma cor para os dois times não faz parte dos planos iniciais do projeto, mas pode ser viabilizada no futuro, de acordo com o 'ge'.

"Nossa rivalidade é bonita, é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. E a partir daí saiu essa ideia muito bem executada. Acho que esta à altura da nossa responsabilidade e da nossa representatividade fazer um projeto desse junto para reconstruir o nosso estado, que foi duramente atacado pelas águas", declarou o presidente do Grêmio, Alberto Guerra.



"Estivemos trabalhando para que pudéssemos contribuir de qualquer forma e, como disse o presidente Guerra, olhando aqui a apresentação, para uma nova fase de reconstrução. É importante que a gente una forças, que fora do do campo a gente possa transformar a força da rivalidade Gre-Nal em uma reconstrução do Rio Grande do Sul. O objetivo aqui é a união inédita de uma rivalidade centenária", completou o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos.

Nos próximos confrontos e até o fim do primeiro turno do Brasileirão, Grêmio e Inter cederão espaços em seus uniformes, materiais esportivos, estruturas e meios de comunicação, entre outras ações, para empresas que participaram da reconstrução econômica do Rio Grande do Sul.

Além da dupla gaúcha, a ideia é envolver outros clubes do futebol brasileiro, e alguns já demonstraram interesse em fazer parte do projeto.