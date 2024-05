CT do Inter, à esquerda do Beira-Rio, esteve completamente alagado, em decorrência das chuvas no RS - Anselmo Cunha / AFP

Publicado 21/05/2024 16:14

Porto Alegre - Após semanas alagado, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul , o nível da água do CT Parque Gigante, do Internacional, baixou. Com isso, funcionários do Colorado iniciaram o processo de limpeza para saber se dá para salvar algo da estrutura. No entanto, os campos de treinamento seguem alagados.

O clube já admite que dificilmente conseguirá aproveitar algo quando o CT secar, segundo o site 'ge', e deve levar cerca de 120 dias para reconstrui-lo. O prejuízo estimado pela direção é de R$ 35 milhões.



Atualmente a equipe comandada por Eduardo Coudet está em um resort, em Itu, São Paulo, para um período de treinos. A previsão é ficar 20 dias na cidade, mas há chance de antecipar a volta para treinar no CT Morada dos Quero-Queros, da base do clube, que não foi atingido pelas cheias.



Na próxima quarta (28), o clube retorna aos gramados pela primeira vez após a tragédia no Rio Grande do Sul, quando enfrenta o Belgrano, pela fase de grupos da Sul-Americana. O palco da partida deve ser o Estádio Novelli Júnior, do Ituano. No entanto, ainda depende de aprovação da Conmebol.

Situação trágica no Rio Grande do Sul

Segundo o último balanço da Defesa Civil, 161 pessoas morreram em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, 85 estão desaparecidas e 806 estão feridas.