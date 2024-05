Mesmo no Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo segue convocado pela seleção de Portugal - AFP

Mesmo no Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo segue convocado pela seleção de PortugalAFP

Publicado 21/05/2024 14:14

A seleção de Portugal confirmou nesta terça-feira os 26 convocados do técnico Roberto Martínez para a Eurocopa, na Alemanha. Mesmo jogando na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo segue como o grande nome do país e, se entrar em campo pelo menos uma vez no torneio continental, será o primeiro jogador a disputar seis edições.



"Orgulhoso por voltar a representar Portugal na Euro. Vamos com tudo!", escreveu o craque português nas redes sociais.



Orgulhoso por voltar a representar Portugal no Euro. Vamos com tudo! #PartilhaAPaixão pic.twitter.com/48D7P6mYac — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 21, 2024

Cristiano Ronaldo estreou em Eurocopa em 2004, em casa. Comandado por Felipão, o então jovem de 19 anos sofreu a decepção da perda do título na final, para a Grécia. Desde então, o camisa 7 esteve em todas as edições e conquistou o título inédito para o país em 2016, na França, contra os donos de casa.



Portugal com Cristiano Ronaldo também conseguiu um quarto lugar em 2012, na Ucrânia e na Polônia, sendo eliminado nos pênaltis para a futura campeã Espanha.



Se o craque vai disputar a sexta edição da Eurocopa aos 39 anos, no que pode ser sua última competição oficial pelo país, o luso-brasileiro Pepe vai para a quinta participação.

Convocados de Portugal parta a Eurocopa



Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma);



Defensores: António Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto) e Rúben Dias (Manchester City);



Meio-campistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Benfica), João Palhinha (Fulham), Otávio (Al-Nassr), Rúben Neves (Al-Hilal) e Vitinha (PSG);



Atacantes: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceição (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton) e Rafael Leão (Milan).