Michael comemora o gol que deu a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG no último sábado - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/11/2021 06:00

Sem tempo para sequer secar a roupa da vitória de sexta-feira sobre o Atlético GO, por 2 a 0, em noite de Michael, o Flamengo já está em Chapecó para encarar a Chapecoense.

Pensa, que depois vem refresco? Nada disso, quinta-feira tem jogo com o Bahia, domingo com o São Paulo e não para mais até o fim da temporada, com a decisão de Taça Libertadores dia 27 com o Palmeiras pelo caminho. O pior é que o Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias, seus torcedores, mal-acostumados, não aprenderam a conviver com o insucesso, como o próprio hino fala em vencer, vencer, vencer, cobram resultados e nas derrotas o bicho pega geral, no jogo seguinte estão na arquibancada fazendo a festa.

O dirigente rubro-negro raiz sabe que é assim que a banda toca, não se apavora porque conhece a manha para apaziguar os ânimos. Em qualquer que seja a área em que atuem os novatos se assustam e acabam se enrolando Flamengo não é para principiantes.

MASSACRE

Jogando bem, o Botafogo não tomou conhecimento do Vasco, sapecou impiedosa goleada por 4 A 0 e poderia ter sido pior. Tenso, desorientado e ainda perdendo Léo Matos expulso no primeiro tempo, a equipe de Fernando Diniz cedo dobrou os joelhos diante de sua incrédula torcida. Se limitou a ver Botafogo jogar e praticamente garantir s volta a divisão de elite. Enquanto os botafoguenses comemoravam, Nenê deixava o campo chorando.

PEDALADAS

Diego Alves, Thiago Maia e David Luiz serão poupados esta na noite no jogo Flamengo x Chapecoense. Se o goleiro está cansado imagine os outros.

Gerson saiu de campo vaiado no empate de 0 a 0 entre Olympique e Metz. Cantei a pedra, teria que ganhar muito bem para sair do Flamengo para aturar Sampaoli e suas invenções. Foi escalado até como centroavante.

BOLA DENTRO

Torcida do Botafogo mesmo com número de ingressos limitado, fez a festa em São Januário incentivando a equipe o tempo todo e explodindo de alegria no apito final.

BOLA FORA

Gre-Nal terminou Inter 1 x 0, deboche e brigas entre jogadores. Patrick empunhando tampa de caixão, Yuri Alberto tocando bumbo em campo, depois reclamam da galera.