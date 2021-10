Brasil e Chile jogam pelas quartas de final da Copa América 2021, às 21h no Estádio Nilton Santos. A decisão vale vaga nas semifinais do torneio continental - ARQUIVO O DIA

Brasil e Chile jogam pelas quartas de final da Copa América 2021, às 21h no Estádio Nilton Santos. A decisão vale vaga nas semifinais do torneio continentalARQUIVO O DIA

Publicado 13/10/2021 00:00

Desde que o futebol se transformou em negócio, evoluindo rapidamente e atraindo investidores de várias partes do mundo, o mapa do mundo da bola mudou, aumentando a distância entre continentes. Clubes europeus ficaram mais fortes, pagando fortunas aos grandes astros internacionais e é compreensível que não queiram cedê-los para servir seleções de continentes distantes. A Fifa deveria ter determinado que o tempo das Eliminatórias Sul-Americanas seja reduzido. Não tem mais espaço para um torneio com dois anos de duração. Os investidores querem resultados que só se consegue com grandes atrações, shows que provoquem o consumidor ao redor do mundo, e optaram por se concentrar na Europa. Para Américas, Ásia e África resta seguir produzindo jovens atletas e esperar ansiosos que prosperem para negociá-los. Exportam os novos e importam aqueles cujo peso da idade os impede de seguir brilhando. Dura realidade.

NEYMAR VAI PARAR ?

Neymar declarou que talvez não jogue a Copa do Mundo de 2026 e parece que disse que vai parar hoje. Ninguém sabe o que acontecerá daqui a dez minutos, imagine em 2026. Neymar pode ter dito isso num momento de insatisfação com o próprio rendimento na seleção brasileira. Afinal, aos 29 anos, ganhou duas taças, Copa das Confederações em 2013 e a medalha de ouro olímpica nos Jogos de 2016, no Rio. Parar em 2026 ou quando achar que deve é decisão pessoal que teremos que respeitar.

PEDALADAS

O atacante Fred, com fissura no pé esquerdo, está fora do jogo do Fluminense, hoje à noite, com o Corinthians.

O Flamengo, desfalcado, recebe o Juventude sabendo que não pode derrapar.

Guerrero deixa o Internacional e deverá voltar ao Peru, provavelmente para jogar no Alianza de Lima.

Com 43 pontos e precisando vencer sete dos oito jogos restantes na Série B do Brasileiro, o Vasco receberá, no sábado, o Coritiba.

BOLA DENTRO

Alemanha foi a primeira Seleção classificada nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar com cinco vitorias em cinco jogos, sobrou no grupo.

BOLA FORA

São Paulo em queda livre. Só empatou com o Cuiabá em 0 a 0 graças à atuação de Volpi, com um punhado de difíceis defesas. Batata do técnico Crespo vermelhinha.