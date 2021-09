Gabigol - ESTADÃO CONTEÚDO

GabigolESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 20/09/2021 00:00

Cuca conseguiu o que todo treinador sonha, uma equipe equilibrada física, técnica e mentalmente. Isso não quer dizer que o Atlético-MG seja imbatível, até porque não existe equipe imune a derrotas, mas está difícil ganhar do Galo. O próximo desafiante em jornada eliminatória será o bom time do Fortaleza em disputa da fase semifinal da Copa do Brasil. No outro jogo, o Flamengo do Renato e do Gabigol (foto) entra forte nessa disputa sobre quem é o melhor, primeiro encarando o Atthlético PR, que assim como o Fortaleza, patina no Brasileirão. Se vencerem os favoritos, teremos um verdadeiro Tira-Teima, Flamengo x Atlético Mineiro decidindo a Copa do Brasil em dois jogos eletrizantes que poderão se repetir se chegarem também à final da Libertadores. Sem falar que se o mesmo ganhar as duas Copas, ainda poderá fechar o ano com a Tríplice Coroa se papar também o Brasileiro. Caso aconteça, quem será o bamba, o Tríplice coroado, Galo ou Urubu?







INÉDITO

Jogo no fim, Vasco que vencendo por 1 x 0 gol do Nenê, Daniel Amorim, nos acréscimos, faz o segundo gol, só que anulado sem que o competente Luiz Roberto que narrava pela TV Globo e os demais companheiros, todos no estúdio, percebessem. Na sequência o Cruzeiro marcou e o jogo acabou, para quem assistia na Globo 2 x 1 Vasco. Foi quando o repórter do estádio avisou que o gol tinha sido anulado e o jogo terminara 1 x 1. Essa foi das arábias.





PEDALADAS

X Depois de um mês no Al-Ahli, Paulinho, 33 anos, ex-Barcelona e Seleção Brasileira, rescindiu contrato. Com janela de transferências fechada só poderá jogar por aqui em 2022.

X Com 44 pontos Botafogo precisa sete vitorias em 14 jogos para voltar ao pelotão de elite.

X Mano Menezes demitido no Al-Nasser. Professor ficou apenas 16 jogos no comando.







BOLA DENTRO

Na vitória de virada do Botafogo sobre o Náutico por 3 x 1, a equipe mostrou vontade e controle emocional. Trabalho do Enderson Moreira surpreende por dominar dificuldades.







BOLA FORA

Em queda livre Santos segue sem vencer, empata 0 x 0 com o Ceará e como a fase não é boa, Marinho perdeu pênalti. Pólvora molhada no Míssil Aleatório.