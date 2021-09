Publicado 13/09/2021 06:00

Uma vitória épica num jogo tenso sobre adversário direto na briga pelo título. Na verdade foram duas vitórias, 1 x 0 no turno e 3 x 1 no returno, seis pontos preciosos ganhos sobre um adversário direto na briga pelo título. Flamengo sem Felipe Luiz, Diego, Gabigol, Bruno Henrique, perdendo Arrascaeta na metade do primeiro tempo por lesão, sobrecarregando Everton Ribeiro que também saiu machucado, leva o gol inicial e arranca para uma vitória histórica, dois gols de Michael e outro de Pedro, virada que credito ao empenho dos jogadores e ao comando de Renato que deu nó tático tirando bom partido dos erros de avaliação de Abel Ferreira, totalmente perdido na área técnica. Flamengo fechou a rodada um ponto atrás do Palmeiras, oito do Atlético, com dois jogos a menos. Galera rubro-negra se prepara agora para reaparecer no Maracanã nesta quarta-feira contra o Grêmio pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Haja coração!







RISCO ZERO

Não procede a informação de que o Flamengo correria o risco de perda de pontos pela escalação de Andreas Pereira no jogo do dia 14 com Santos, na Vila Belmiro. Jogador é acusado de descumprir o período de quarentena com o qual se comprometeu ao entrar no Brasil e a Anvisa cobra punição que só alcançaria o jogador. Andreas Pereira estava em campo regularmente inscrito, documentação analisada e condição legal atestada pela CBF.







PEDALADAS

Botafogo foi destaque na rodada 23 da Segundona, mandou 4 x 0 no Londrina fechando em terceiro lugar. A estrela sobe. Deu pena ver Evander Holyfield, 58 anos, espancado em luta desigual por Vitor Belfort por um punhado de dólares num show de boxe na Flórida. Grêmio muda de ideia e vem para o jogo desta quarta-feira com o Flamengo, mesmo com público.





BOLA DENTRO

Espetacular estreia de Cristiano Ronaldo no Manchester United. Meteu dois gols na goleada de 4 x 1 sobre o Newcastle levando a galera à loucura. O Gajo é diferenciado.







BOLA FORA

Após perder por 3 x 1 para o Flamengo, técnico Abel Ferreira achou falhas individuais, criticou a falta de atenção no gol de empate, só não reconheceu os próprios erros.