Publicado 29/08/2021 04:00

O futebol é o esporte mais apaixonante do planeta por ser imprevisível. A prova de que ninguém, técnicos, jogadores, analistas, torcedores, faz ideia do que pode acontecer está na quantidade de resultados atípicos, as chamadas zebras. Alguém disse nos primórdios a frase que segue atual – Futebol não tem Lógica. Entre a inesperada virada do Uruguai sobre o Brasil na Copa dp Mundo de 1950 e os 4 x 0 do Flamengo sobre o Grêmio, todos os gols feitos por artilheiros improváveis nos 45 minutos finais com um jogador a menos, tivemos centenas de exemplos. Tanto Juan Lopez, técnico do Uruguai quanto Renato, não tinham ideia do que estava para acontecer. Ao contrário de outros esportes onde quase sempre vence o favorito, no futebol as coisas acontecem entre o primeiro e o último apito do árbitro, com enredo montado durante essa hora e meia, desafiando adivinhos. Estou metido nisso há mais de 60 anos e vivo me surpreendendo.

REBELIÃO

Os clubes europeus estão aproveitando a pandemia para resolver um sério problema que os aflige faz tempo, a cessão de jogadores para seleções nacionais. Pagam fortunas para ter os grandes astros e são obrigados a cedê-los nas tais datas FUFA, isso se resolveria se as seleções fossem montadas exclusivamente com jogadores que atuem no País de onde é natural. Torneios entre seleções, incluindo Copa do Mundo, tendem a acabar.

PEDALADAS

Cristiano Ronaldo no Manchester United. Messi no PSG, Mbappé no Real Madrid, grandes investidores montando seleções e não há de ser par torneios nacionais. A ideia da Superliga está viva.

Se só tivesse grana para um, você pagaria para ver, França x Espanha ou PSG x Real Madrid?

Tite chamou nove jogadores para a Seleção, montou um “Vai quem Pode”.

BOLA DENTRO

Estreia de Lionel Messi no PSG é a grande atração deste domingo. Partida pela quarta rodada do campeonato francês contra o Reims, bola rola 15h45, hora Rio, na ESPN.

BOLA FORA

A invasão de técnicos estrangeiros no Brasil se deve a necessidade. Somos ainda um oásis na miséria sul-americana, os caras correm para cá e alguns até se dão bem.