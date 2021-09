Partida entre Brasil e Argentina foi suspensa - AFP

Publicado 06/09/2021 06:00

Não durou cinco minutos o esperado Super Clássico da América entre Brasil e Argentina. Uma ação da Polícia Federal, atendendo a denúncia dos fiscais sanitários do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro que detectaram que quatro jogadores da delegação visitante entraram no país irregularmente falseando informações. A Argentina foi para o Estádio do Corinthians confiante de que nada iria acontecer e se deu mal. Fiscais sanitários, com apoio da PF, tentaram resolver o assunto antes, mas foram impedidos de entrar no vestiário, não restando uma alternativa a não ser agir em campo e com bola rolando. Os argentinos se negaram a seguir no jogo, o arbitro deu fim ao espetáculo e comunicou a desistência. O caso vai para o Tribunal da FIFA a quem caberá a sentença, provavelmente com recurso da parte perdedora a Corte Arbitral do Esporte na Suíça, o que demandaria muito tempo e tempo é o que a FIFA não tem.







A REAÇÃO

A arrancada do Botafogo na luta para voltar à divisão de elite tem nome e sobrenome: Enderson Moreira. Não há como discutir com resultados que são outros desde a chegada do treinador. A estrada é longa, traiçoeira e com obstáculos inesperados, mas a esperança renasceu, de ameaçado de rebaixamento Botafogo alcançou o terceiro lugar com 38 dos 64 pontos, mínimo que precisa. Nesse embalo é muito provável que o sonho se realize.







PEDALADAS

Vasco vai à CBF, quer anulação do jogo que empatou com o Brasil de Pelotas em 1 x 1 e que o VAR seja excluído na Série B. Não vai conseguir, mas tem razão. Foi vergonhoso.

Depois de derrotado pelo Bahia por 4 x 2, Fortaleza teve o ônibus que levava a delegação apedrejado. Lamentável.

Santos perde para Cuiabá por 2 x 1 e se aproxima da Zona de Rebaixamento.



BOLA DENTRO

Daniel Alves usou de todo o seu prestígio junto a Messi e outros jogadores argentinos na tentativa, sem sucesso, de demovê-los da ideia de abandonar o campo.







BOLA FORA

Cem países prontos para a transmissão de Brasil x Argentina e a decisão dos visitantes se negando a jogar gerou um enorme prejuízo que poderá render ações na Justiça.