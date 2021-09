Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/09/2021 04:00

Brasil x Argentina, penúltimo jogo do turno das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Catar. Brasil líder, invicto, sete jogos, sete vitórias, 21 pontos. Argentina em segundo, com 15 pontos, quatro vitórias e três empates. Jogo de hoje, na Arena do Corinthians, tem como atração especial o confronto entre dois grandes amigos, novamente companheiros no PSG, Neymar e Lionel Messi. Pena que estejam longe da melhor forma por terem recém começado nas atividades da temporada. A rivalidade entre as duas maiores potências do continente pode ajudá-los a superar as dificuldades físicas, entrando no embalo e crescendo com o jogo. Argentina ainda precisa pontuar para garantir vaga entre os quatro que se classificarão direto para o Mundial. O Brasil, vencendo hoje e também o Peru, na quinta-feira, em Pernambuco, chegará aos 27 pontos e estará classificado. O problema será manter o grupo motivado e interessado na disputa.

A ERA TITE NA SELEÇÃO

O técnico Tite está no comando da seleção brasileira desde 2016 e ainda não tem o time pronto. Segundo o comandante, o auge será alcançado somente no ano que vem, na Copa do Mundo do Catar. Não sei baseado em que ele afirmou isso, mas não discuto com resultados. Até agora, está dando certo. Se o desempenho da equipe brasileiro não é o dos sonhos, os números, por sua vez, são indiscutíveis. Dentro daquela tese de que futebol é resultado, está correspondendo às expectativas, pelo menos por enquanto.

PEDALADAS

O Uruguai foi a maior decepção neste turno das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Vai ter que ralar muito no returno para carimbar seu passaporte.

Sem contar com os jogadores que atuam na Inglaterra, o técnico Tite descobriu uma nova mina de craques, o Red Bull Bragantino.

A janela internacional para transferências fechou, mas os jogadores desempregados ainda podem ser contratados.

BOLA DENTRO

A Prefeitura do Rio de Janeiro decide liberar presença de público nos estádios de futebol a partir do dia 15, desde que limitado em 35 por cento da capacidade.

BOLA FORA

VAR anula gol legal do Vasco no empate com o Brasil por suposto impedimento. Depois, informa que teve problemas com o equipamento e fica por isso mesmo. Vergonha.