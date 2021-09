Jogo contra o Grêmio é fundamental para o Flamengo no Brasileiro - Alexandre Vidal/Flamengo

Jogo contra o Grêmio é fundamental para o Flamengo no BrasileiroAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 19/09/2021 00:00

Flamengo x Grêmio de novo neste domingo, terceiro de uma série de quatro, dois pela Copa do Brasil, dois pelo Brasileirão. Torcedores do Flamengo, vencedor dos anteriores, 4 x 0 e 2 x 0, provocam os gaúchos convocando para tomar a terceira dose. Brincadeiras à parte, esse promete ser um jogo diferente dos anteriores.

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, sabia quando assumiu que precisava se fixar na missão de salvar o Grêmio das consequências do desastre da queda para Segunda Divisão e colocou a reação como prioritária. Flamengo segue como favorito, mas Renato Gaúcho (foto) conhece a força de reação, a valentia dos gaúchos e sabe que o jogo de hoje será diferente, mais difícil tanto para jogar quanto para apitar.

Jogadores precisarão tentar esquecer contas que ficaram pendentes, árbitro precisará de muito bom senso e sensibilidade para entender o cenário e levar o jogo ao fim sem mutilar as equipes. Pena terem escondido esse clássico no final do domingo.





A MÁSCARA

Querer que o torcedor se comporte no Maracanã durante um Fla-Flu como se estivesse no Teatro Municipal assistindo ópera é demais. O protocolo deveria tratar da capacidade, exigir prova de vacinação, só sugerir o uso de máscara por ser evento em espaço amplo, aberto e ventilado. Máscara sim, nos trens, metro, barcas, ônibus, manifestações populares onde se amontoam vacinados e não vacinados, sem que se preocupem com isso.







PEDALADAS

X Na estreia de Fernando Diniz mais dois pontos perdidos, 1 x 1 com o CRB. Com 33 pontos em 24 jogos, Vasco terá que ganhar dez e empatar um dos 14 jogos restantes, começando hoje contra o Cruzeiro, para voltar a divisão de elite X Se Renato quiser, David Luiz poderá estrear quarta-feira no Maracanã contra Barcelona de Guayaquil, com presença da galera.







BOLA DENTRO

Aos 38 anos Dani Alves está na pista selecionando propostas para definir o seu destino. Entre as mais atraentes estariam as de Flamengo e Atlético MG, mas existem outras.





BOLA FORA

Gabigol precisa parar de reclamar dos árbitros, cair na pilha dos adversários e dar ataque de pelanca. Se bobear vai terminar a carreira com mais cartões que gols.