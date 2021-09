Maracanã voltará a ter público hoje em jogo entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil - Daniel Castelo Branco

Publicado 15/09/2021 06:00

Com público retornando ao Maracanã, o Flamengo receberá esta noite o Grêmio em partida de volta pela Copa do Brasil depois da goleada em Porto Alegre por 4 x 0, entrando com vantagem tão confortável que o adversário optou por usar uma equipe recheada de jogadores reservas. O risco que o Flamengo corre, a meu ver desnecessário, é da liminar ser cassada e o assunto ir parar no Tapetão com o Grêmio pleiteando a vaga. Liminar é a concessão de um direito em caráter de urgência que prevalece ou pode ser revisto até a sentença do magistrado.

O erro do Flamengo está exatamente aí, deu ao Grêmio uma arma que não tinha. Não precisava acelerar a volta do público em ação individual, algo que está para acontecer naturalmente. Se posicionando desta forma, tipo cada cachorro que morda seu rabo, abriu distância entre ele e os demais clubes, gerando rachas e antipatia. Torço para estar enganado, mas acho que esse jogo não acabará esta noite.







PACOTÃO

A FIFA está empenhada em promover Copas do Mundo a cada dois anos e a ideia tem provocado reações negativas de clubes e entidades. Copa a cada dois anos significaria a ocupação completa do restante do calendário com as eliminatórias. A ideia aparenta ser tentativa, um remédio para matar o possível ressurgimento do movimento para criação da Superliga dos clubes que continua na pauta de grandes investidores internacionais.







PEDALADAS

Turma que se amarra em estatísticas poderia apurar quantos jovens jogadores até 24 anos deixaram o Brasil e quantos acima dos 30 estão registrados na CBF. Breve nossos campeonatos serão de veteranos.

Zizinho, um dos maiores jogadores que vi jogar, eleito craque da Copa de 1950 apesar da derrota do Brasil, completaria 100 anos neste 14 de setembro.







BOLA DENTRO

Vinicius Junior crescendo no Real Madrid com atuações que já o colocam entre as grandes estrelas na Europa. Amadureceu, ganhou confiança e está pronto para o estrelato.







BOLA FORA

Esse racha entre clubes na discussão aberta com a posição isolada do Flamengo no caso de público nos estádios prova que é sonho a união entre eles, o que mata a ideia de uma Liga.