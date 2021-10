Brazil's Gabriel Barbosa (L) celebrates with coach Tite after scoring against Venezuela during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the UCV Olympic Stadium in Caracas on October 7, 2021. (Photo by YURI CORTEZ / AFP) - AFP

Publicado 10/10/2021 00:00

A seleção brasileira ralou para vencer a Venezuela, equipe fraca que, se hipoteticamente disputasse nosso arrastado Brasileirão, provavelmente estaria na zona de rebaixamento. Pois essa equipe deu um trabalhão, venceu o primeiro tempo por 1 a 0 e tomou a virada com um gol em cobrança de escanteio em cabeçada do zagueiro Marquinho e outro do Gabigol batendo pênalti. Antony entrou e fechou em 3 a 1, com o adversário se arrastando em campo. O Brasil é líder, com 27 pontos em nove jogos, sobrando no continente em meio à mediocridade geral. Tite considerou que a equipe se achou no segundo tempo apresentando futebol em alto nível. Deve ter dito isso como bom pastor para proteger o rebanho. O Brasil ganhou tropeçando em erros bisonhos. Essa é a mais fraca edição das Eliminatórias e o torcedor brasileiro não deve se iludir: nosso futebol acompanha a decadência dos demais e a Seleção cada dia mais depende de Neymar, que já não é o mesmo.

É HOJE?

A Colômbia, adversária de hoje da seleção brasileira, em Barranquilla, ocupa a quinta colocação com três vitórias em dez jogos nas Eliminatórias, desempenho longe do esperado pelos seus torcedores. Mesmo assim, deve oferecer mais dificuldades do que a frágil Venezuela. Sem Casemiro e com a volta de Neymar, o Brasil vencendo chegará aos 30 pontos, selando a classificação para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. A partir daí, a missão será a preparação para o confronto com as seleções que estão no andar de cima.

PEDALADAS

Vitinho é um bom jogador, veloz, chuta forte, mas tem suas limitações. Até pode jogar na articulação, mas não deve ser cobrado pelo desempenho.

O Cruzeiro vai ao Paraná, mete 3 a 0 no líder Coritiba e, assim, ajuda o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. O professor Luxemburgo vai fazendo milagres.

Antony e Raphinha estão marcando território na confusa seleção brasileira do técnico Tite. A galera gostou.

BOLA DENTRO

Com apoio da torcida, o Botafogo pavimenta o restante da estrada que o levará de volta à divisão de elite. Na vitória sobre o CRB por 2 a 0, a galera fez a festa no Nilton Santos.

BOLA FORA

Os que se reúnem, debatem e aprovam esse calendário maluco são os mesmos que se voltam contra a CBF reclamando falta de tempo para trabalhar suas equipes.