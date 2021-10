Técnico alvinegro chegou a bater boca com alguns torcedores, mas lembra que a equipe briga pelo acesso - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 04/10/2021 06:00

Botafogo perdeu de virada para o Avaí, por 2 x 1, e a derrota foi marcada pelo descontrole emocional do técnico Enderson Moreira partindo aos berros e gestos contra torcedores que protestavam, em cena que remetia a Don Quixote de La Mancha investindo contra Moinhos de Vento. Enderson Moreira faz bom trabalho e o Botafogo é outro nas suas mãos. Considerei injustas e inoportunas as manifestações, mas a reação do treinador foi pior do que a ação da galera e talvez tenha explicação no largo espaço de tempo em que a torcida esteve ausente, apenas se manifestando através as redes sociais. Técnicos e jogadores se habituaram a ouvir as próprias vozes, sem cobranças e questionamentos, até mesmo nas chatíssimas e repetitivas entrevistas coletivas de fim de jogo. Enderson Moreira foi só o primeiro, outros que tratem de tomar calmantes para voltar a conviver com a massa aplaudindo, vaiando, xingando, como nos velhos tempos.



FLA SOBROU

Flamengo só precisou de nove minutos para liquidar o jogo com o Atlhetico-PR. Everton Ribeiro aos 4 e Bruno Henrique aos 9 fizeram os gols e no último lance do primeiro tempo Andreas Pereira fechou em 3 x 0. No segundo tempo com muita chuva Flamengo tocou bola. Gabigol mais uma vez passou em branco, chutando apenas três vezes a gol. todas para fora. Publico decepcionante e o curioso é que dos 8408 vendidos, 7715 estiveram no estádio.







PEDALADAS

Líder Atlético-MG capinou sentado para ganhar de 1 x 0 do Internacional e mesmo assim Diego Agirre está sendo criticado como se tivesse sido goleado pelo Ibis.

Fruto da liderança no continente: do primeiro ao 15º colocado no Brasileiro todos estarão na Libertadores ou Sul-americana. Ao 16º restará comemorar fuga do rebaixamento, o que é um alívio.



BOLA DENTRO



Atlético poderá até perder o campeonato, mas a campanha da equipe comandada por Cuca é consistente, jogadores motivados e a galera empolgada. É o Galo cantando forte



BOLA FORA



Máquina emperra e PSG, com Messi, Neymar e Mbapé, perde para o Rennes por 2 x 0, Neymar joga mal, é substituído aos 30m do segundo tempo com a galera não acreditando no que viu.



