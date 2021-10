PÉ GRANDE, SAPATO PEQUENO | A Palinha do Apolinho | O Dia

Futebol - arquivo o dia

Para os que estão reclamando da falta de tempo para treinar, recuperar atletas lesionados e jogar desfalcados nas datas Fifa, informo que no ano que vem será pior. Seis das 52 semanas serão reservadas à Copa do Mundo do Catar, duas para preparação e quatro para a competição, que terá início em 21 de novembro terminando em 18 de dezembro.

Tirando as semanas restantes das férias, duas semanas para treinamentos e estaduais com 16 datas, tendo que obedecer à Lei das 66 horas de intervalo entre os jogos, no tempo que sobra não caberá a programação. A CBF talvez tenha que mexer no surrado e mofado formato do Brasileirão, adotando o modelo misto, pontos corridos/mata-mata para conseguir ajustar.

A hora de tratar do assunto é essa. Médicos, fisiologistas, preparadores físicos, representantes do Sindicato e do Ministério do Trabalho deveriam ser ouvidos e suas opiniões consideradas. Afinal, jogadores não são máquinas (e nem robôs) e suas vidas valem.

CORRIDA

Dos vinte participantes do Campeonato Brasileiro, parece que o assunto "briga pelo título" está mesmo entre Atlético-MG e Flamengo. Jogando em casa, o Palmeiras derrapou novamente no sábado à noite. Tomou uma trombada do Red Bull Bragantino e aparentemente abandonou a corrida.

A vantagem de 11 pontos dos mineiros sobre o Flamengo assusta, mas com dois jogos a menos e confronto direto pela frente, o Urubu ainda poderá superar o Galo. É difícil, mas não está escrito em lugar nenhum que é impossível.

PEDALADAS

A procura de passagens para Montevidéu vem superando a expectativa. Rubro-negros e palmeirenses querem ver de perto a final da Libertadores, que será realizada no Estádio Centenário, no dia 27 de novembro.

Com a grande procura e os bloqueios da Conmebol para atender dirigentes e convidados, os hotéis da capital uruguaia estão lotados.

A galera do Palmeiras perdeu a paciência com o técnico português Abel Ferreira. Panela à vista.

BOLA DENTRO

Botafogo está a cada rodada mais confiante e disposto. Enderson Moreira deu o seu jeito e o sonho da volta para o pelotão de elite está perto de se tornar realidade.

BOLA FORA

O Vasco jogou com um jogador a mais, o árbitro deu pênalti no fim do jogo que Nenê perdeu e o Sampaio Corrêa venceu por 1 a 0. Galera vê ficar distante o sonho da volta à elite.