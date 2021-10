Publicado 17/10/2021 04:00

A Seleção finalmente jogou bem e venceu o Uruguai com autoridade por 4 a 1, merecendo os aplausos que recebeu dos torcedores no estádio em Manaus. Raphinha foi destaque confirmando Maradona quando disse que, no Brasil, basta levantar uma pedra para achar um craque. Não sei se achamos um craque, mas Raphinha fez a diferença, foi decisivo para o resultado. Sem querer cortar a euforia, lembro que o Uruguai nessas Eliminatórias completou doze jogos com apenas quatro vitórias e nos dois últimos tomou 7 a 1 no agregado, 3 a 0 para Argentina e 4 a 1 para o Brasil. Trata-se de uma equipe fraca, desmotivada, longe daquela Celeste que conhecemos. A vitória foi boa, a equipe jogou bem melhor, evoluiu em relação ao futebol medíocre que vinha apresentando, mas continua longe do necessário para uma Copa do Mundo. A euforia é natural, golear o Uruguai é sempre gostoso, remete à Copa de 50, mas, cá entre nós, Brasil chutou cachorro morto.

ANTES TARDE

Pressionada por reações e protestos chegando de várias partes do mundo, a Fifa admite rever as recomendações idiotas que transformaram as 17 regras do futebol, antes simples, claras e objetivas, num emaranhado capaz de levar ao desespero os que tentam entendê-las. Impedimento por dedão do pé ou sobrancelhas, bola na mão ou mão na bola lideram as reclamações. Na boa, caiam na real, errar é humano, persistir no erro é burrice.

PEDALADAS

Rogério Ceni com dificuldades para reconquistar a torcida do São Paulo, a mesma que o consagrou como ídolo como jogador.

Vagner Mancini pode não ser o maior técnico brasileiro em atividade, mas é disparado o mais corajoso. Pegar o Grêmio agora é como pular amarelinha em terreno minado.

O Flamengo terá seis titulares de volta hoje contra o Cuiabá.

BOLA DENTRO

Raphinha, novo xodó do Tite, surpreendeu marcadores que não o conheciam. Deverá se preparar para enfrentar marcações mais duras e pancadas nos próximos jogos.

BOLA FORA

Greve de jogadores e funcionários do Cruzeiro foi alerta para a diretoria. Falta de pagamento e promessas não cumpridas estão empurrando o clube para buraco sem fundo.