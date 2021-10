9º - Cuca - Atlético-MG: no cargo desde 5 de março de 2021 - Divulgação/Atlético-MG

9º - Cuca - Atlético-MG: no cargo desde 5 de março de 2021 Divulgação/Atlético-MG

Publicado 27/10/2021 00:00

Com a derrota do Flamengo no Fla-Flu e a vitória apertada do Atlético sobre o Cuiabá, os mineiros ampliaram a vantagem sobre o Flamengo. A distância é grande, mas é preciso considerar jogos reprogramados. O Atlético cumpriu 27 rodadas, Palmeiras e Fortaleza, 28, e Flamengo, 25, o que torna o jogo entre Flamengo e Atlético, no sábado, no Maracanã, decisivo para Renato e sua intrépida trupe. Vencendo, o torcedor atleticano poderá começar a comemorar. Por enquanto, faz bem em seguir o que prega o seu treinador, que insiste em alertar aos afoitos que ainda temos estrada para percorrer, com curvas perigosas pelo caminho, até a bandeirada final. Uma vitória do Atlético no sábado ampliará a vantagem sobre o Flamengo para 16 pontos e nem assim o assunto título estará matematicamente resolvido. E os mineiros, habitualmente desconfiados, sabem que a hora é de comer quietinho e pelas beiradinhas como sugere o experiente Mestre Cuca.

HORA DE DECIDIR

Boto fé no taco do Renato, tanto hoje — quando espero que vença o Athletico-PR e vá à final da Copa do Brasil —, quanto na final da Libertadores com o Palmeiras, no dia 27 de novembro, em Montevidéu. O Flamengo tem time para ganhar dos dois e mais torcida do que ambos. Vencendo o jogo de hoje, o Rubro-Negro carioca estará em duas finais que merecerão total atenção. Se ganhar do Atlético-MG, no sábado, e sonhar com o Brasileirão, com jogos a cada dois dias, justo no momento mais difícil, correrá o risco de perder tudo.

PEDALADAS

A derrapada do Vasco no Recife, cedendo empate ao Náutico, depois de botar 2 a 0 no placar, pode ter sido fatal. Alguns jogadores perdem forças com o andamento dos jogos.

O que acrescentam as comparações entre o Flamengo do Renato Gaúcho com o de Jorge Jesus em 2019 ou o do Zico em 1981? Futebol vive do momento.

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, é chato quando perde e mais chato quando ganha.

BOLA DENTRO

Governo do Uruguai aumenta para 75 por cento a liberação de público no Estádio Centenário para a decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, em 27 de novembro.

BOLA FORA

Com 26 pontos, 14 derrotas em 26 jogos, o Grêmio precisará vencer seis e empatar um dos 12 jogos restantes para alcançar os 45 pontos e escapar da Segundona.