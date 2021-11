Cano - atacante do Vasco - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Cano - atacante do VascoREPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 07/11/2021 06:00

Vascaínos apreensivos perguntam se ainda existe chances para voltar à Primeira Divisão. Estamos com 33 rodadas cumpridas, restam cinco para a bandeirada e a situação é desesperadora. Os matemáticos dizem que sim, a possibilidade existe. Ganhando os quinze pontos restantes chegará aos 62 e dependerá de outros resultados. Talvez ainda tenha que decidir vaga nos quesitos desempate. Sua primeira missão será ganhar hoje do Botafogo, um belo exemplo de superação, que briga com chances pelo título de Campeão Brasileiro da Série B. Futebol é mágico e absolutamente imprevisível, como prova o exemplo recente de Campinas, com Cano perdendo pênalti aos 43 do segundo tempo e Pablo fazendo gol da vitória do Bugre aos 45 . Por isso o jogo de hoje em São Januário promete fortes emoções. Respondendo com franqueza aos amigos vascaínos, o Vasco ainda vive na competição, mas o Padre e a Família já foram chamados.

MICHAGOL

O Flamengo segue na perseguição do Atlético-MG sonhando com o tricampeonato brasileiro e, com a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, a luta continua. Michael fez os gols, infernizou a vida dos defensores e deixou o campo demoradamente aplaudido pela galera. Michael está sobrando fisicamente e isso se deve ao seu esforço, o fato de ter jogado menos tempo e ao trabalho do Renato que soube preparar o “Buscapé” para soltar na hora certa.

PEDALADAS

Com gol no final o Cruzeiro derrotou o Londrina por 1 a 0, aliviando peso da ameaça de queda para terceira divisão das costas de Vanderlei Luxemburgo.

Policiamento reforçado para Vasco e Botafogo de hoje em São Januário.

Direção do Atlético Mineiro se posiciona oficialmente junto a CBF contra o pedido do Flamengo de adiamento do fim da temporada.



BOLA DENTRO

Real Madrid prepara renovação de contrato de Vinícius Junior até 2028 e para assustar possíveis interessados, colocado multa rescisória de 1 bilhão de Euros.

BOLA FORA

Antes de fechar o calendário 2022 a CBF deveria ter debatido com especialistas das áreas técnicas e médica. Expor os jogadores a novo massacre é ação criminosa.