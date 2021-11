9º - Cuca - Atlético-MG: no cargo desde 5 de março de 2021 - Divulgação/Atlético-MG

Publicado 21/11/2021 00:00

A torcida do Atlético Mineiro faz festa comemorando com razão o título que está bem perto. Com gordura acumulada graças à competência de Cuca e seu grupo, só um megadesastre poderia impedir a quebra do jejum que dura 50 anos. Vindo, ele será uma conquista justa e merecida. Com o Galo, tudo bem. O Flamengo, vice-líder, fica na boca de espera sabendo que as chances ainda existem, mas são pequenas e foca na decisão da Libertadores de sábado, em Montevidéu, com o Palmeiras, em jogo único. Esse é o quadro do Brasileirão, já na virada do turno: dos vinte participantes apenas três eram candidatos e agora o Galo aguarda a bandeirada. Emoção mesmo só virando a tábua de colocações de cabeça para baixo para acompanhar a luta desesperada pela fuga do rebaixamento. Dos vinte participantes, a Chapecoense está rebaixada e dez clubes entraram na rodada deste fim de semana sem alcançar os 45 pontos que salvam da degola. É o que resta desta festa.

SUFOCO VASCAÍNO

O Vasco empatou com o Remo, em casa, na sexta-feira à noite, debaixo de chuva e de vaias. Torcedores protestaram contra a maioria dos jogadores. Nenê e Riquelme foram dos poucos atletas que escaparam. O Remo abriu 2 a 0 e, só depois da reação e do empate no segundo tempo, foram ouvidas manifestações de apoio. Refazer é mais difícil do que fazer e o Vasco precisará de ajuda para superar as dificuldades que terá pela frente. Se com a galera a favor será complicado, imagine contra.

PEDALADAS

Um ano antes da Copa do Mundo, o Catar está praticamente pronto para receber a competição, enquanto por aqui ainda não finalizamos as obras da Copa realizada em 2014.

A torcida do Flamengo exagerou na dose de carinho no embarque da equipe para Porto Alegre, na sexta-feira à tarde. Ônibus do clube, o "Urubus" teve que ser recolhido para lanternagem e pintura. Imagine se o time rubro-negro voltar com a taça da Libertadores.

BOLA DENTRO

O Botafogo poderá se sagrar campeão brasileiro da Série B vencendo o Brasil de Pelotas. Enderson Moreira, seus jogadores e grupo de trabalho, merecem esse fecho.

BOLA FORA

Clubes não têm poder de Polícia e nem podem usar a força para conter ações de marginais que, pagando, têm acesso aos estádios. Esse trabalho é da autoridade.